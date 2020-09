Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Auf der Alverdisser Straße stießen am Dienstagabend zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Gegen 18:10 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Detmold die Straße mit seinem VW Polo in Richtung Humfeld. In einer Rechtskurve geriet er zunächst auf den rechtsseitigen Grünstreifen neben der Fahrbahn. Bei dem Versuch sein Fahrzeug zu stabilisieren, schleuderte er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, wo er frontal mit dem VW Bulli eines 33-jährigen Dörentrupers kollidierte. Der Bulli wurde anschließend von der Fahrbahn katapultiert und prallte gegen einen Apfelbaum. Die 29-jährige Beifahrerin in dem Bulli wurde vorsorglich einem Klinikum zugeführt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

