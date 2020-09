Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Bushaltestelle beschädigt.

Lippe (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer zerstörten am frühen Dienstagmorgen Glaselemente der Bushaltestelle "Wagenhalle" an der Paderborner Straße und verursachten damit Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ein Zeuge hörte gegen 1 Uhr Geräusche und folgte den beiden Tätern noch kurzfristig. Einer ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, zirka 1,68 m groß und sprach mit osteuropäischem Akzent. Er trug Sportschuhe und eine Kapuzenjacke. Der zweite Mann ist etwa 1,85 m groß und hat einen Kurzhaarschnitt. Er trug ein Basecap, eine Trainingshose mit weißen Streifen und weiße Schuhe. Hinweise auf die Identität der Personen nimmt das Kommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

