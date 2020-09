Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Kirchheide. Motorradfahrer verletzt sich schwer.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagnachmittag auf der Welstorfer Straße ereignet hatte, verletzte sich ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Lage schwer. Gegen 16 Uhr befuhr er mit seiner Suzuki die Straße in Richtung Welstorf. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Zweirad und stürzte. Der Lagenser wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gefahren. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

