Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 20. Mai 2020, gegen 08.55 Uhr, kam es in der Straße Hellms Damm zu einem Verkehrsunfall. Eine 28jährige PKW-Fahrerin aus Goldenstedt fuhr rückwärts von einem Firmengrundstück in den fließenden Verkehr ein und übersah dabei einen 31jährigen Transporterfahrer aus Essen (Oldenburg). Dieser befuhr den Helmms Damm in Richtung Telbrake. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die 28jähirge leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 5500 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell