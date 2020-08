Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fahrer eines grauen Fahrzeugs gesucht.

Lippe (ots)

Der Fahrer eines grauen Fahrzeugs, vermutlich eines Toyotas, fuhr am Samstagabend einen fahrradfahrenden 11-jährigen Jungen an. Der Unfall ereignete sich gegen 18:50 Uhr, als der Junge den Rad-/Fußweg an der Breiten Straße befuhr und der bislang unbekannte Fahrer aus dem dortigen Kreisverkehr auf die Breite Straße einbog. Der Fahrer hielt nach dem Verkehrsunfall kurz an und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jungen. Dann fuhr er jedoch einfach weiter. Der junge verletzte sich leicht an den Beinen. Der ältere Herr hat weiße Haare und ist Brillenträger. Ihre Hinweise zu dem Unfall oder auf den Unfallverursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180.

