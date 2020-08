Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Mehrere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Motorradfahrenden.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Kreis Lippe mehrere Verkehrsunfälle, bei denen Motorradfahrende beteiligt waren. Das schöne und nicht zu heiße Sommerwetter lockte zahlreiche Biker ins Lipperland. Nicht jeder Ausflug auf den Zweirädern endete jedoch wie vorgesehen. Mehrere Motorradfahrende erlitten teils schwere Verletzungen. Auf der Externsteinestraße in Detmold-Hornoldendorf verletzte sich ein 51-jähriger Biker aus Bielefeld schwer. Er war am Sonntagmittag mit seiner Kawasaki in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs. Gegen 12:30 Uhr prallte er auf den Audi eines 53-jährigen Mannes aus dem Raum Cuxhaven, der nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte und sich bereits eingeordnet hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Ein 56-jähriger Motorradfahrer aus Osterholz-Schambeck verunglückte am Samstagnachmittag auf der Straße Am Buchenbusch im Extertal. Er musste anschließend schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 14:30 Uhr befuhr er als Mitglied einer Motorradgruppe die Straße aus Meierberg kommend in Richtung Nalhof. In einer scharfen Rechtskurve kam er mit seiner Suzuki von der Straße ab, durchfuhr ein Buschwerk und landete etwa drei Meter tiefer auf einem angrenzenden Acker. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Ebenfalls am Samstagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Biker aus Lemgo mit seiner Honda die Humfelder Straße in Barntrup-Alverdissen. Aufgrund eines Fahrfehlers geriet sein Motorrad auf den der Straße angrenzenden Grünstreifen und rutschte weg. Bei dem Sturz verletzten sich sowohl der Lemgoer als auch sein 9-jähriger Sohn, der als Sozius mit auf der Honda saß, schwer. Bei weiteren Verkehrsunfällen in Blomberg und im Kalletal verletzten sich die Biker jeweils leicht. In einigen Fällen blieb es beim Sachschaden. Gerade zum Ende der Motorradsaison fühlen sich Motorradfahrende sicher auf ihren Zweirädern. Die Polizei warnt jedoch davor, deshalb die Vorsicht hinten anzustellen. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeiten bei einer rasanten Fahrweise sind immer noch eine der Hauptunfallursachen. Bitte halten Sie sich an die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen, fahren Sie umsichtig und beenden Sie die Motorradsaison bei bester Gesundheit!

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell