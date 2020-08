Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - Von der Straße abgekommen

Lippe (ots)

(LW) Ein 20-jähriger Extertaler befuhr mit seinem VW Golf die Asendorfer Straße in Richtung Heidelbeck. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, was zur Entnahme einer Blutprobe, der Sicherstellung seines Führerscheines und der Einleitung eines Strafverfahrens führte.

