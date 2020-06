Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei führte Geschwindigkeitsmessung durch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Frankfurter Straße 23.06.2020, 16.20 Uhr - 17.50 Uhr

Die Polizei führte am Dienstagnachmittag in der Zeit von 16.20 Uhr bis 17.50 Uhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben eine Geschwindigkeitsmessung durch. Insgesamt wurden in den 90 Minuten etwa 50 Fahrzeuge gemessen. Dabei stellten die Beamten lediglich zwei Geschwindigkeitsverstöße fest. Ein 35 Jahre alter Motorrollerfahrer durchfuhr mit seinem Malaguti-Motorroller mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h die Kontrollstelle und wurde mit 62 km/h gemessen. Durch die Bauartveränderung erlosch die Betriebserlaubnis für den Motorroller. Das Gefährt wurde damit Zulassungs- und Versicherungspflichtig. Ferner benötigt der Fahrer die Fahrerlaubnis der Klasse A1. Die Beamten fertigten entsprechende Anzeigen. Besonders witzig wollte ein anderer Fahrzeugführer sein, der mit seinem VW Golf gegen 16.37Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Detmerode befuhr. Sein Witz wird ihm demnächst teuer zu stehen kommen. In Höhe der Messbeamten, unter der Brücke Dresdener Ring, meinte er durch lautes Hupen und Winken die Beamten verulken zu können. Geistesgegenwärtig haben die Beamten auch seine Geschwindigkeit gemessen. Da der Fahrzeugführer mit 103 km/h statt der erlaubten 70 km/h fuhr erwarten ihn nun bei vorwerfbaren 99 km/h ein Bußgeld von 80 Euro, 1 Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei und 1 Monat Fahrverbot.

