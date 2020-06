Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Beratungsstelle - Täter erbeuten Laptop und Wandtresor

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße 22.06.2020, 15.30 Uhr - 23.06.2020, 06.50 Uhr

Unbekannte sind in die Räumlichkeiten einer ambulanten Hilfe- und Beratungsstelle in der Poststraße eingebrochen. Die Tat geschah zwischen Montagnachmittag 15.30 Uhr und Dienstagmorgen 06.50 Uhr. Eine Angestellte der Institution hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Derzeit ist bekannt, dass die Unbekannten hierbei einen kleinen Wandtresor sowie eine Laptop entwendeten. Wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungenin den nächsten Tagen ergeben. Fest steht, die Unbekannten sind auf noch zu klärende Art und Weise in das Wohn- und Geschäftshaus gelangt. Hier haben sie die Eingangstür zu den Räumlichkeiten mit brachialer Gewalt geöffnet und sin so ins Innere der Beratungsstelle gelangt. Anschließend haben sie die verschiedenen Zimmer betreten und dabei verschlossene Türen kurzerhand gewaltsam geöffnet. Schubladen und Schränke wurden geöffnet und gründlich nach sich lohnender Beute durchsucht. Aus einem Zimmer rissen sie einen kleinen Wandtresor mit unbekanntem Inhalt von der Wand und entwendeten diesen, wie auch einen aufgefundenen Laptop. Danach verließen die Täter den Ort in unbekannte Richtung.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beabachtet haben. Möglicherweise haben die Täter auf der Flucht auch Teile ihrer Beute weggeworfen. Die Polizei bittet darum, solche Gegenstände nicht zu berühren, sonderndie Polizei zu benachrichtigen. Hinweise zu dem geschilderten Fall nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unterder Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell