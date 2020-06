Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei schnappt jugendliche Fahrraddiebe

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 22.06.2020, 23.30 Uhr

Am Montagabend erwischte die Polizei zwei jugendliche Fahrraddiebe auf frischer Tat und konnte sie nach kurzer Flucht vorläufig festnehmen. Es war gegen 23.30 Uhr, als eine zivile Funkstreifenbesatzung auf zwei dunkel gekleidete Personen aufmerksam wurde, die sich Bereich des Fahrradunterstandes am Tor 17, an der Heinrich-Nordhof-Straße entlang bewegten. Die Beamten konnten beobachten, wie die Personen sich an einem abgeschlossenen Fahrrad im Fahrradstand zu schaffen machten und mit dem Fahrrad den Fahrradstand wieder verließen. Als die Beamten nun zugreifen wollten suchten beide Beschuldigten ihr Heil in der Flucht, konnten aber wenige einhundert Meter weiter gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des einen Jugendlichen fanden die Beamten ein Einhandmesser, welches die Einsatzkräfte beschlagnahmten. Bei der Nachschau im Fahrradstand fanden die Beamten das zerstörter Fahrradschloss. Beide Festgenommenen wurden zur Abwicklung der weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen. Eine Identitätsüberprüfung ergab, dass es sich bei den Fahrraddieben um einen 16 und einen 17 Jahre alten Jugendlichen, beide aus Wolfsburg handelt.

Die beiden Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

