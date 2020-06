Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Firma - 2.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Lehre, OT Wendhausen, Zu den Lohbalken 22.06.2020, 16.20 Uhr - 23.06.2020, 05.30 Uhr

Zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Firma für Kunststoff Spritzguss-Bauteile in der Straße Zu den Lohbalken kam es in der Nacht zum Dienstag. Dabei entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen öffneten die Unbekannte in der Zeit zwischen Montagnachmittag 16.20 Uhr und Dienstagmorgen 05.30 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Anschließend versuchten die Täter noch in die Lagerräume der Firma zu gelangen, ließen jedoch aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab. Stattdessen entwendeten sie aus einem Büroraum diverse PC Tastaturen und Monitore. Danach verschwanden sie unerkannt. Möglicherweise wurden die Ganoven bei ihrem Vorgehen beobachtet. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Königslutter, Rufnummer 05353/94105-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell