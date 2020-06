Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Metalldiebe unterwegs - Kupferrohre von Kirche entwendet

Wolfsburg (ots)

Groß Twülpstedt, OT Volkmarsdorf, Hauptstraße 21.06.2020, 18.00 Uhr - 22.06.2020, 11.00 Uhr

Auch vor dem Hause des Herrn machen Langfinger nicht halt. Unbekannte haben etwa vier Meter Kupferfallrohr an der Südseite des Kirchenschiffes der St. Servatiuskirche abgetrennt und entwendet. Die Tat geschah zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Montagmorgen 11.00 Uhr. Das Kupferfallrohr mit einem Durchmesser von etwa 10 cm wurde in einer Höhe abgetrennt, zu der eine Leiter von Nöten war. Von daher hoffen die Ermittler, dass Zeugen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die sich an dem 1135 n. Chr, geweihtem Bauwerk zu schaffen gemacht haben.

Hinweise an die Polizeistation in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0.

