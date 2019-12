Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei sucht nach verletzter Person

Mit einem Polizeihubschrauber fahndete die Polizei nach einem Mann, der eine blutende Wunde an einem Arm hatte.

Zeugen meldeten am 25.12.2019, gegen 14.15 Uhr der Polizei eine verletzte Person im Bereich des Klinikums Heidenheim. Der Mann hatte gegenüber den Anzeigeerstattern mitgeteilt, dass er sich die Verletzungen selbst mit einem Messer beibrachte und keine Hilfe benötige. Bevor eine Polizeistreife an der Örtlichkeit eintraf, hatte sich der Mann im geschätzten Alter von 20-25 Jahren aber bereits in unbekannte Richtung entfernt. Auf Grund der Schilderung der Zeugen konnte nicht ausgeschlossen werden, dass er ernster verletzt ist. Deshalb suchten mehrere Streifenwagen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers im Bereich des Klinikums und der Innenstadt nach dem Verletzten. Leider ohne Erfolg.

