Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Niederelvenich

Zülpich (ots)

Als die Bewohner eines Hauses in Niederelvenich am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr zurückkehrten, bemerkten sie einen Einbruch. Unbekannte hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Nach ersten Angaben der Bewohner wurde Schmuck entwendet.

