Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Exhibitionist zeigt sich vor 14-Jährigen - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Schillerstraße/Goethestraße 23.06.2020, 14.45 Uhr

Die Polizei Helmstedt ermittelt in einem Fall von Exhibitionismus. Am Dienstagnachmittag gegen 14.54 Uhr hielten sich zwei 14 Jahre alte Mädchen in unmittelbarer Näher des Spielplatzes in der Goethestraße, Ecke Schillerstraße auf. Plötzlich tauchte ein Mann auf, entblößte sich und fing an, an seinem Glied herum zu manipulieren. Die beiden Mädchen liefen sofort davon und informierten die Polizei und ihre Eltern. Der Unbekannte war 30 Jahre alt, etwa 175 cm groß, von schlanker Gestalt und hatte kurze braune Haare. Er war mit einem blauen T-Shirt und einer beige oder blauen Hose bekleidet. Ferner trug er eine Sonnenbrille. Die Polizei hofft darauf, dass Passanten, Anwohnern oder Autofahrern der Mann aufgefallen ist und Zeugen möglicherweise Hinweise auf dessen Identität geben könne. Zuständig ist das Arbeitsfeld 1 des Polizeikommissariats Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

