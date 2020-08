Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Verletzte Radfahrerin

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen fanden zwei Zeugen auf der Straße "Lindemannsheide" in Höhe Haus Nr. 99 eine 58-jährige Detmolderin auf der Fahrbahn neben ihrem Fahrrad liegend vor. Die Zeugen leitsteten erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst und die Polizei. Die Unfallbeteiligte konnte vor Ort aufgrund ihrer Kopfverletzungen noch nicht zum Unfallhergang befragt werden, so dass derzeit weder ein selbstverursachter Sturz noch ein Unfallgeschehen unter Beteiligung eines weiteren, nun flüchtigen Verkehrsteilnehmers ausgeschlossen werden kann. Die verletzte Radfahrerin wurde in ein Klinikum eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 zu melden.

