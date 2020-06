Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Versuchter Einstieg in Lebensmitteldiscounter++Diebstahl aus Imbiss++

Hesel - Versuchter Einstieg in Lebensmitteldiscounter- Hesel - In der Zeit vom 16.06.2020, 20:30 Uhr bis zum 17:06.2020, 08:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in einen Lebensmitteldiscounter in der Straße Am Brink einzudringen. Zu diesem Zweck wurde durch den oder die Täter versucht, eine neben dem Eingang befindliche eingerahmte Fensterscheibe aufzuhebeln. Der Versuch misslang. An dem Metallrahmen der Fensterscheibe entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Emden - Diebstahl aus Imbiss- Emden - Am 17.06.2020 kam es in dem Zeitraum von 01:00 Uhr bis 10:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Imbiss an der Neutorstraße. Bislang unbekannte Täter hebelten ein seitliches Fenster an der gastronomischen Einrichtung auf und entwendeten die im Verkaufsraum befindliche Ladenkasse, welche einen mittleren dreistelligen Betrag zum Inhalt hatte. Ebenfalls wurden zwei verpackte, hochwertige Kochmesser entwendet. Die entleerte Ladenkasse wurde später im Nahbereich der Tatörtlichkeit aufgefunden. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

