Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.06.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Diebstahl aus Supermarkt - Zeugen sucht! ++ Versuchter Einbruch aus Wohnhaus ++ Mutmaßliche Betrüger sammeln Spenden am Telefon ++

Leer/Rhauderfehn - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Leer/Rhauderfehn - Am gestrigen späten Abend kam es in Leer und in der Gemeinde Rhauderfehn zu zwei Widerstandshandlungen gegen Polizeibeamte. Gegen 21:15 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung, dass es im Wollgrasweg zu Streitigkeiten und einer Bedrohungshandlung im häuslichen Umfeld gekommen sein soll. Beim Eintreffen der Beamten versuchten diese den 23-jährigen Mann aus Rhauderfehn zu beruhigen, doch der Mann wurde zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten. Einer Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen, kam der 23-Jährige nicht nach, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Beim Versuch ihn in den Streifenwagen zu verbringen, wehrte sich der Rhauderfehner vehement und versetzte einem Beamten unvermittelt einen Kopfstoß gegen die Stirn. Der Beamte wurde hierdurch leicht verletzt, ist allerdings weiterhin dienstfähig. Der 23-Jährige, der mit 0,81 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde daraufhin fixiert und der Dienststelle zugeführt. Gegen ihn wird nun ermittelt. Kurz darauf, gegen 22:40 Uhr, wurde die Polizei in Leer zu einer randalierenden Frau in der Groninger Straße gerufen. Auch hier versuchten die Beamten die Frau zu beruhigen. Da auch Angehörige die 40-jährige Frau aus Papenburg nicht beruhigen konnten, sollte sie der Dienststelle zugeführt werden. Hierbei leistete die Frau bereits Widerstand und trat nach den Beamten. Auf der Dienststelle trat die 40-Jährige erneut nach den Beamten und biss einem der Beamten in den Oberschenkel. Hierdurch wurde der Beamte leicht verletzt, ist aber auch weiterhin dienstfähig. Bei der Frau, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Auch gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Leer - Diebstahl aus Supermarkt - Zeugen sucht!

Leer - In den gestrigen Abendstunden kam es gegen 20:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Supermarkt in der Nüttermoorer Straße. Ein 23-jähriger Mann aus den Niederlanden hatte Alkoholika in seiner Hose verstaut und den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hatte den Diebstahl erkannt und den 23-Jährigen darauf angesprochen. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch im Außenbereich des Geschäftes durch einen weiteren Mitarbeiter festgehalten werden. Da sich der 23-Jährige massiv gegen diese Maßnahme wehrte, eilten ihm einige auf dem Parkplatz befindliche junge Erwachsene zu Hilfe. Bei der Sachverhaltsaufnahme der Polizei waren diese jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei bittet darum, dass sich die genannten Zeugen bei der Polizei melden. Zudem werden weitere Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Versuchter Einbruch aus Wohnhaus

Leer - In der heutigen Nacht kam es gegen 04:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich durch eine auf kipp-stehende Eingangstür Zutritt zu einem dortigen Anbau. Nachdem der Täter von den Hausbewohnern bemerkt wurde, flüchtete dieser, ohne Mitnahme von Diebesgut, fußläufig in eine unbekannte Richtung. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer/Ostfriesland - Mutmaßliche Betrüger sammeln Spenden am Telefon

Leer/Ostfriesland - In der letzten Woche erhielten Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen - Regionalverein Ostfriesland - mehrere Anrufe mit der Bitte, eine Spende für den Verein abzugeben. Die Anrufer gaben sich hierbei als Verantwortliche für den genannten Verein aus und versuchten die Mitglieder zu Geldspenden oder zur käuflichen Abnahme von überteuerten Gegenständen zu überreden. Die Anrufer gaben an, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie auf Spenden angewiesen seien. Glücklicherweise kam es zu keiner Spendenübergabe an die mutmaßlichen Betrüger. Die Mitglieder waren misstrauisch und verständigten den echten Regionalverein Ostfriesland. Die Polizeiinspektion Leer/Emden weist darauf hin, dass eine derartige Spendenjagd nicht durch den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen durchgeführt oder veranlasst wird. Sollten Mitglieder im ostfriesischen Raum bei einem Anruf skeptisch sein, informieren Sie bitte die Polizei oder melden sich bei dem Regionalverein Ostfriesland unter der Telefonnummer: 0491-73155.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell