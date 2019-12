Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Höingen - Eine Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden

Ense (ots)

Am Donnerstag bilanzierte die Polizei, nach einem Verkehrsunfall in Höingen, eine leicht verletzte Autofahrerin und 15.000 Euro Sachschaden. Ein 38-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Lippstadt befuhr, gegen 9.45 Uhr, den Oesterweg in Richtung Parsit. An der Kreuzung Oesterweg / Am Buschgarten beabsichtigte er eine von rechts kommende 43-jährige Autofahrerin aus Ense vorbeizulassen. Hierbei rutschte er jedoch von seinem Bremspedal ab und kollidierte mit der vorfahrtberechtigten Autofahrerin aus Ense. Die 43-Jährige wurde nach dem Unfall leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

