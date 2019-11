Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: SUV-Fahrer touchierte Rad-fahrenden Jungen und fuhr davon

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Zeugen nach einer Unfallflucht im Kreisverkehr in der Homburger Straße am heutigen Morgen sucht die Polizei in Bad Vilbel. Ein SUV-Fahrer touchierte das Fahrrad eines Jungen und machte sich anschließend einfach aus dem Staub.

Von der Breite Straße kommend fuhr ein Autofahrer heute Morgen, gegen 07.25 Uhr mit seinem PKW in den Kreisverkehr in der Homburger Straße / Am Stock ein. Dabei übersah er offenbar einen 13-jährigen Jungen aus Vilbel, der sich mit seinem Mountainbike bereits im Kreisverkehr befand. Der Autofahrer touchierte das Hinterrad des Fahrrades, welches hierdurch beschädigt wurde. Der Junge konnte sich mit einem Sprung vom Fahrrad vor einem Sturz retten und blieb glücklicherweise unverletzt. Der Autofahrer, der mit einem schwarze SUV unterwegs war, fuhr jedoch einfach in Richtung Kernstadt davon.

Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise auf den SUV-Fahrer. Als hellhäutiger Mann, mit blonden Haaren und etwa 40 Jahre alt, wird er beschrieben. Hinter dem SUV-Fahrer fuhr nach Angaben des Jungen ein kleines silberfarbenes Auto, die Fahrerin oder der Fahrer müsste den Unfall beobachtet haben und wird ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

