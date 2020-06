POL-LER: Pressemitteilung vom 14.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Leer - Am Samstag, den 13.06.2020, um 16:50 Uhr, wird die Polizei zur Unterstützung der Deutschen Bahn am Bahnhof eingesetzt. Ein 73-jähriger Mann aus den Niederlanden wurde in einem Zug Richtung Emden kontrolliert und war nicht in Besitz eines gültigen Fahrscheins. Im Rahmen einer Personalienfeststellung fiel auf, dass die Hose des Mannes im Genitalbereich außerordentlich gewölbt war. Eine Durchsuchung führte schließlich zum Auffinden eines Beutels mit insgesamt 100 Gramm Marihuana. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines Einfamilienhauses durch Blitzeinschlag Ostrhauderfehn - Am Samstag, den 13.06.2020, gegen 19:20 Uhr, bemerkte ein älteres Ehepaar einen lauten Knall und anschließende Rauchentwicklung an ihrem Haus in der Schifferstraße. Durch einen Blitzeinschlag war der Dachstuhl in Brand geraten. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Der Schaden liegt geschätzt im unteren sechsstelligen Bereich. Insgesamt hatten Polizei und Feuerwehr diverse unwetterbedingte Einsätze in den Gemeinden Ostrhauderfehn und Rhauderfehn abzuarbeiten.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Emden- Am Samstag, den 13.06.2020 um 23:40 Uhr, bemerken Polizeibeamte in der Boltentorstraße eine männliche Person, die parkende Autos beschädigte. Auf Ansprache reagierte der 27-jährige, erheblich alkoholisierte Mann sofort aggressiv und versucht die Beamten anzugreifen. Er konnte schließlich überwältigt und in Gewahrsam genommen werden.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Leer - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bavinkstraße ergeben sich am Sonntag, den 14.06.2020 um 10:30 Uhr Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung einer 27-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Opel. Aus diesem Grund wird der Fahrzeugführerin die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

