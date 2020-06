POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden am Samstag, 13.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer- Leistungsbetrug bei Taxifahrt- In der vergangenen Nacht gegen 00:50 Uhr nutzte eine 33-jährige Frau ein Taxi vom Leeraner Bahnhofring für eine Fahrt nach Pewsum, um dort Familienangehörige zu suchen. Dort angekommen konnte der Fahrpreis, einschließlich Vergütung für die Wartezeit, von mehr als 100 Euro nicht bezahlt werden. Ferner machte die junge Frau vor Ort diffuse Angaben zur Herkunft und Identität. Daraufhin entschloss sich der 28-jährige Taxifahrer zur Rückfahrt nach Leer und fuhr direkt bei der Polizei vor. Hier erfolgte zunächst die Identitätsfeststellung und im weiteren Verlauf wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Frau ohne festen Wohnsitz.

Ostrhauderfehn- Gefährliche Körperverletzung- In der vergangenen Nacht gegen 03:25 Uhr kam es am Badesee im OT Idafehn-Nord zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verweilte ein 24-jähriger Mann aus Papenburg am dortigen Badesee. Als der Mann im Begriff war die Örtlichkeit zu verlassen, wurde er plötzlich und unerwartet von zwei unbekannten männlichen Tätern mit einem nicht näher bekannten Gegenstand gegen den Kopf geschlagen. Hierbei wurde der Papenburger leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Unmittelbar nach der Tat flohen die Männer in unbekannte Richtung. Dem jungen Papenburger wurde nichts entwendet. Eine Sofortfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die Polizei Rhauderfehn bittet in dieser Sache um sachdienliche Hinweise.

Emden- Versuchter Einbruch in Kellerräume- Am gestrigen Freitragnachmittag gegen 16 Uhr wurden zwei Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Gorch-Fock-Straße aufgebrochen. Zur Tathandlung ist derzeit bekannt, dass zwei unbekannte Männer zunächst wahllos verschiedene Klingeln betätigten und so in das Mehrfamilienhaus gelangten. Im weiteren Verlauf wurden zwei Kellerräume aufgebrochen. Nach Auskunft der beiden Eigentümer wurde jedoch nichts entwendet. Laut Aussage von Zeugen waren die beiden Männer zwischen 30 bis 40 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Weitere Angaben zu den beiden Männern liegen derzeit nicht vor. Die Polizei Emden bittet in dieser Sache um Hinweise.

Emden- Unfallflucht auf der BAB 31- Am vergangenen Freitag, gegen etwa 13:15 Uhr, kam es an der Autobahneinfahrt Pewsum auf die BAB 31 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein derzeit nicht näher bekannter Pkw Smart in der Farbe silber fuhr an der oben genannten Anschlussstelle vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen, ohne auf einen Lkw Mercedes vom Typ Artego zu achten, der den Hauptfahrstreifen in Richtung Emden- Mitte befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden vollzog der 53-jährige Lkw-Fahrer eine Vollbremsung. Hierbei löste sich ein Teil der Ladung und schlug nach vorne durch die Bordwand und beschädigte die Ölwanne. Der beschädigte Lkw musste die BAB 31 an der Anschlussstelle Emden- Mitte mit einem Motorschaden verlassen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei Emden bittet in dieser Sache um sachdienliche Hinweise.

