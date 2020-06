POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus Elektrofachgeschäft

Leer - Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:00 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl aus einem Elektrofachgeschäft im Osseweg. Ein 35-jähriger aus Leer hatte kleinere Elektroartikel in seiner Jacke verstaut und den Kassenbereich passiert, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter hatte den Diebstahl erkannt und den 35-Jährigen daraufhin angesprochen und festgehalten. In der Folge kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu einem Handgemenge, woraufhin der Mitarbeiter stürzte. Anschließend bedrohte der Leeraner den Mitarbeiter verbal und flüchte fußläufig in Richtung Schreiberskamp. Als die Polizei alarmiert wurde, leiteten die Beamten umgehend eine Nahbereichsfahndung ein und konnten den 35-jährigen aufgrund der vorhandenen Personenbeschreibung im Schreiberskamp antreffen. Bei einer Durchsuchung konnte schließlich das Diebesgut aufgefunden werden. Weiterhin stellten die Beamten bei einer Überprüfung der Identität fest, dass gegen den 35-jährigen Mann ein offener Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Leer - Schwerer Verkehrsunfall

Leer - Gestern Morgen gegen 09:00 Uhr wurden Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße gerufen. Eine 44-jährige Frau aus Nortmoor befuhr mit ihrem Ford Ka die Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Richtung Friesenstraße und beabsichtige nach rechts auf einen dortigen Parkplatz zu fahren. Eine 25-jährige Leeranerin fuhr zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Bürgermeister-Ehrlenholtz-Straße in Richtung Ostersteg. Nach derzeitigen Erkenntnissen übersah die Radfahrerin den abbiegenden Ford und kollidierte mit der Fahrerseite des Pkw. Durch den Sturz erlitt die 25-Jährige schwere Beinverletzungen. Sie wurde umgehend einem Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Emden - Baucontainer aufgebrochen

Emden - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden durch bislang unbekannte Täter insgesamt vier Baucontainer aufgehebelt. Die Baucontainer befanden sich in einer Baustelle im Conrebbersweg. Aus den Baucontainern wurde eine Leiter und ein Bandmaß entwendet. Der Schaden wird auf eine dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am heutigen Morgen wurde in dem kurzen Zeitraum zwischen 08:35 Uhr und 08:50 Uhr ein grauer VW Golf durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Golf stand zum Unfallzeitpunkt auf einem Parkplatz des DollartCenters in der Thüringer Straße. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall bzw. zu dem Unfallverursacher geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Geräteschuppen angegangen

Hesel - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben bislang unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen ein silbernes Minifahrrad sowie eine blaue Werkzeugkiste mit zahlreichen Werkzeugen entwendet. Der Geräteschuppen befindet sich auf einem Parkplatzgelände in der Straße "Im Brink" unweit eines dortigen Textildiscounters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hesel entgegen.

Borkum - Fahrradanhänger entwendet

Borkum - In der Zeit zwischen vorletzten Mittwochabend, den 03.06.2020 und Donnerstagmorgen, den 04.06.2020 wurde von einem Grundstück in der Süderreihe ein hochwertiger blau, schwarzer Fahrradanhänger der Marke Thule entwendet. Der Fahrradanhänger war mit einem Schloss gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei auf Borkum gebeten.

