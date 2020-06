POL-LER: Nachtragsmeldung/ Pressemeldung der PI Leer/Emden am 10.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Tödlicher Verkehrsunfall in der Gemeinde Uplengen++

Am heutigen späten Nachmittag kam es gegen 17 Uhr in der Gemeinde Uplengen, Ortsteil Stapelermoor, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus Uplengen tödlich verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge schob die Frau ihr Fahrrad entlang der Lange Straße (K 46) und führte hierbei ihren Hund an der Leine mit. Die Frau lief am rechten Fahrbahnrand in Richtung Oltmannsfehn. Im weiteren Verlauf näherte sich aus dem rückwärtigen Bereich ein Pkw Nissan, der von einem 71-jährigen Mann aus Uplengen geführt wurde, und es kam zur Kollision zwischen der Fußgängerin und dem Pkw. Die Frau erlitt durch die Kollision schwerste Verletzungen und verstarb noch trotz eingeleiteter Reanimation an der Unfallstelle. Der mitgeführte Hund blieb unverletzt und wurde an Angehörige übergeben. Der Fahrer vom Pkw Nissan blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Neben einer RTW Besatzung war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und hierfür ein spezielles fotografisches Unfallaufnahmeverfahren eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Lange Straße bis 19:15 Uhr voll gesperrt.

