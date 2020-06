Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.06.2020

PI Leer/Emden (ots)

Westoverledingen - Dienstleistungen an der Haustür: Vorsicht vor mobilen Arbeiterkolonnen!

Westoverledingen - Die Polizeiinspektion Leer/Emden warnt vor derzeitigen Dienstleistungsangeboten, die von mobilen Arbeiterkolonnen an der Haustür angeboten werden. Am gestrigen Mittag suchte eine Gruppe von mehreren Männern Häuser in der Gemeinde Westoverledingen, Ortsteil Ihrhove, auf, um Dachreinigungsarbeiten anzubieten. Die Personen sprachen ausschließlich fließend englisch. Auch nach mehrmaliger Ablehnung des Angebotes versuchten die Männer auf die Hauseigentümer einzureden, in dem sie in einer Überzahl an Personen durch penetrantes und aggressives Auftreten Druck bei den Hausbesitzern ausübten. Ein Anwohner wurde auf die Gruppe aufmerksam und forderte diese auf, das Grundstück seines Nachbarn zu verlassen. Daraufhin wurde er mehrfach von einem der Männer beleidigt. Das beherzte Eingreifen sorgte allerdings dafür, dass die Gruppe den Ortsteil kurz darauf verließ. Zwischenzeitlich wurde die Polizei informiert, die einen Teil der Gruppe antreffen und überprüfen konnte. Nach jetzigen Erkenntnissen handelt es sich um Personen mit irischer und britischer Staatsangehörigkeit. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bittet um Vorsicht bei derartigen Hausbesuchen. Lassen Sie sich nicht einschüchtern, wenn Sie eine Dienstleistung ablehnen möchten. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften, die mit Bargeld abgewickelt werden sollen. Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus, wenn Sie alleine sind und verständigen Sie die Polizei, wenn Sie Hilfe benötigen.

