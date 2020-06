Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, 07.06.2020

Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss ++ Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss ++ Diebstahl von Zigaretten ++ Versuchter Diebstahl aus Parfümerie / Zeugenaufruf! ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf! ++

Leer - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag befährt ein 20-jähriger Mann mit seinem PKW Seat den Logaer Weg in Fahrtrichtung Hohe Loga. Gegen 01:10 Uhr kollidiert der in Leer wohnhafte Fahrzeugführer mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Lkw. Im Rahmen der Unfallaufnahme wird eine Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille. Somit wird eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Außerdem wird ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Trunkenheit gegen den Mann eingeleitet.

Leer - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergeben sich am Samstagmittag Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung gegen einen 19-jährigen Fahrzeugführer. Dieser wird gegen 12:20 Uhr mit seinem PKW VW Polo mit Städtekennung Leer kontrolliert. Ein aufgrund der festgestellten Auffälligkeiten durchgeführter Drogenvortest verläuft positiv auf den Wirkstoff THC. Aus diesem Grund wird dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Rhauderfehn - Diebstahl von Zigaretten

Ein 42-jähriger Täter betritt am Samstag gegen 19:00 Uhr einen Verbrauchermarkt in Rhauderfehn und entwendet dort diverse Packungen Zigaretten sowie E-Zigaretten. Beim Verlassen des Geschäftes wird er von zwei Mitarbeitern gestellt und zur Aufnahme seiner Personalien ins dortige Bürozimmer geführt. Der aggressive Beschuldigte droht den Angestellten und kann schließlich das Gebäude verlassen. Eine bereits informierte Streifenbesatzung nimmt den noch im Nahbereich des Tatortes befindlichen Beschuldigten in Gewahrsam. Im Rahmen seiner Durchsuchung wird weiteres Diebesgut aufgefunden und sichergestellt. Der Beschuldigte wird zur Dienststelle der Polizeiinspektion Leer/Emden verbracht.

Emden - Versuchter Diebstahl aus Parfümerie / Zeugenaufruf!

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchen zwei männliche Personen gegen Mitternacht gewaltsam in eine Filiale einer Parfümerie-Kette in der Fußgängerzone "Zwischen beiden Sielen" einzudringen. Zu diesem Zweck wird ein Gullydeckel aufgenommen, um damit die Scheiben einer Glastür einzuschlagen. Aufmerksame Anwohner sprechen die Täter jedoch an, so dass diese mit Fahrrädern die Flucht ergreifen. Die Polizei bittet in dieser Angelegenheit um sachdienliche Hinweise.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Zeugenaufruf!

Am Samstag wird ein ordnungsgemäß in der Harkenrothstraße am Straßenrand abgestellter PKW Ford von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfall ereignet sich in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr. Der unbekannte Verursacher touchiert den Ford Tourneo und entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

