POL-LER: Pressemitteilung vom 06.06.2020

++Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte++Beleidigung++Verkehrsunfallflucht++Körperverletzung nach Streitigkeiten

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Rhauderfehn - Am Freitag, den 05.06.2020, gegen 12:30 Uhr, wurde in der Straße Rajen eine 26-jährige Frau angetroffen, welche sich notwendiger ärztlicher Versorgung entziehen wollte. Als die Polizeibeamten zu Unterstützung des Rettungsdienstes eintrafen, richteten sich die Aggressionen der jungen Frau gegen die Beamten. Die Frau trat gegen das Bein einer Beamtin und beschädigte die Brille eines anderen Beamten. Die Frau konnte schließlich in Gewahrsam genommen werden und wurde einem örtlichen Krankenhaus zur Versorgung zugeführt.

Beleidigung Leer- Am Freitag, den 05.06.2020, gegen 17:10 Uhr, randalierte eine 32-jährige männliche Person in der Heisfelder Straße und belästigte Passanten. Bei Eintreffen der Polizei wurden die Beamten sofort massiv beleidigt. Aufgrund des aggressiven Auftretens und eines hohen Alkoholisierungsgrades wurde die Person zur Verhinderung der Begehung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Verkehrsunfallflucht Emden- Am Freitag, den 05.06.2020, um 16:10 Uhr, befährt eine 33-jährige Frau mit ihrem Fahrrad die Abdenastraße in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe der Ringstraße wurde sie dann von einem Pkw erfasst, welcher in die Ringstraße einbiegen wollte. Die Frau stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Der Führer des Pkw entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Es soll sich um einen orangenen oder roten Pkw gehandelt haben. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Körperverletzung nach Streitigkeiten Moormerland - Am Samstag, den 06.06.2020, um 07:00 Uhr, kam es zwischen einem 32-jährigen Führer eines Pkw und einem 69-jährigen Fußgänger zu Streitigkeiten über ein angeblich unberechtigtes Filmen mit einem Smartphone. Im Verlauf der Streitigkeiten schubste der Führer des Pkw den Fußgänger, wodurch dieser stürzt und sich leicht verletzt. Dieser wurde schließlich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht und es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

