POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 05.06.2020

++ Trunkenheitsfahrt ++ Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++ Roller entwendet ++

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Ein 32-jähriger Mann aus Leer muss sich nach einer Verkehrskontrolle nun wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten. 2,04 Promille war das Ergebnis eines Atemalkoholtestes bei dem 32-Jährigen, der am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr in der Straße "Westerende" mit seinem Daimler Vito von der Polizei kontrolliert wurde. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiterhin konnten die Beamten feststellen, dass der Mann aus Leer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern

Emden - Am gestrigen Morgen kam es gegen 08:35 Uhr in der Ringstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Pkw-Fahrern. Nach derzeitigen Informationen mussten eine Fahrzeugführerin eines blauen Ford Fiesta und ein 55-jähriger Mann aus Upgant-Schott mit seinem VW Caddy verkehrsbedingt an einer Lichtzeichenanlage in der Abdenastraße, Ecke Ringstraße warten. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete, fuhr die Frau in dem Ford jedoch nicht an, sodass der 55-Jährige durch das mehrfache Betätigen der Hupe auf sich aufmerksam machte. In der Folge fuhren beide Pkw durch den Kreuzungsbereich und mussten an einer weiteren Lichtzeichenanlage in der Ringstraße erneut verkehrsbedingt halten. Unmittelbar nachdem beide Pkw zum Stillstand kamen, stieg die Frau aus ihrem Ford aus und lief zum Pkw des 55-Jährigen. Nach jetzigem Kenntnisstand schlug die Frau dem Mann durch das geöffnete Fenster mit der Hand in das Gesicht, sodass die Brille des Mannes beschädigt wurde. Danach setzte die Frau, die auf ein Alter von 40 Jahren geschätzt wird, ihre Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - In der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagnachmittag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Audi, A4 auf einem Parkplatz in der Osterstraße. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Roller entwendet

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde von einem Grundstück in der Straße "Rajen" ein rotes Kleinkraftrad durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Motorroller der Marke Jinan Qinqi Motorcycle. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

