POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.06.2020

Leer - Sachbeschädigung durch Feuer

Leer - Zu einer Sachbeschädigung durch ein Feuer kam es am gestrigen Vormittag gegen 11:00 Uhr an einem Fahrrad in der Saarstraße. Das Fahrrad befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches unter einem Fahrradunterstand, der zur Evangelisch-Reformierten-Kirche gehört. Nach derzeitigen Ermittlungen geriet zunächst das Hinterrad des Fahrrades in Brand. Das Feuer griff dann auf den in massiver Bauweise errichteten Unterstand über, sodass eine Deckenbeleuchtung ebenfalls beschädigt wurde. Durch eine Passantin wurde der Brand entdeckt, den sie schließlich eigenständig mit einer Gießkanne löschte. Zeugen, die Hinweise zu diesem Brand geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

A 28/ AS Apen/Remels - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss

A 28/ AS Apen/Remels - Am gestrigen Nachmittag gegen 17:10 Uhr wurden Beamte der Autobahnpolizei Leer auf einen Fahrer eines Ford Focus an der Anschlussstelle Apen/Remels aufmerksam. Die Beamten konnten beobachten, wie der Fahrer beim Auffahren auf die Autobahn in Fahrtrichtung Leer die Außenschutzplanke leicht touchierte und anschließend über den Grünstreifen fuhr. Die Beamten führten bei dem 34-jährigen Mann aus Haren eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten sie fest, dass der Mann sichtlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Eine Nachschau ergab, dass an der Außenschutzplanke kein Schaden entstanden ist. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Einbruch in Bahnhofskiosk

Leer - In der heutigen Nacht kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Einbruch in den Bahnhofskiosk in Leer. Ein bislang unbekannter Täter schlug eine zum Bahnsteig gerichtete Fensterscheibe ein und verschaffte sich Zugang in die Verkaufsräumlichkeiten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass der Täter Tabak entwendet hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hesel - Sachbeschädigung an Reklameschild

Hesel - Am letzten Donnerstag, in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter ein Reklameschild eines Versicherungsunternehmens in der Auricher Straße. Das Schild befindet sich auf einem Grünstreifen, angrenzend an einem Fuß-/Radweg in unmittelbarer Nähe zur Blumenstraße. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

