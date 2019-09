Polizei Mettmann

POL-ME: Waldboden brennt - Polizei sucht Zeugen - Wülfrath - 1909021

Mettmann (ots)

Am Dienstag (03. September 2019) wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in Wülfrath gerufen. Gegen 14:45 Uhr brannte eine circa acht Quadratmeter große Fläche des Waldbodens in dem Waldgebiet zwischen der Straße "in den Eschen" und dem Lärchenweg. Die Feuerwehr löschte das Feuer zeitnah, so dass eine Ausbreitung verhindert werden konnte.

Nach ersten Erkenntnissen gehen Feuerwehr und Polizei von Brandstiftung aus. Ein Zeuge gab an, in jüngster Vergangenheit mehrfach Kinder in unmittelbarer Nähe des Brandortes gesehen zu haben, die mehrfach Lagerfeuer legten. Eine nähere Beschreibung der Kinder liegt der Polizei derzeit nicht vor. Ob diese mit dem Brand in Verbindung stehen, ist jedoch noch unklar.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 / 9200-6180, jederzeit entgegen.

