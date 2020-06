Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 10.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Verstoß nach dem Tierschutzgesetz++Diebstahl von Baumaschinen++Versuchter Diebstahl aus Bäckerei++

Weener - Verstoß nach dem Tierschutzgesetz Weener - Am 09.06.2020 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 14:45 Uhr in der Straße Am Park im Weener zu einem Vorfall, bei welchem ein auf der dortigen Weide befindliches Pony schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei 7-jährige Mädchen die Absicht, das betreffende handzahme Pony zu füttern. Um das Pony am Weidegatter zu halten, nahmen die Kinder einen vor Ort am Boden liegenden alten Weidezaunpfahl und befestigten an diesem einen Führstrick, der sich bereits am Weidegatter befand. Dann befestigten die Kinder den Pfahl mit dem Strick an dem Kopfhalfter des Tieres. Durch eine noch nicht genau geklärte Ursache erschreckte sich das Tier und ergriff die sofortige Flucht. Im Rahmen dieser Flucht durchbrach das Pony die hintere Weideumzäunung, lief durch ein anliegendes Wäldchen und schließlich am Haus des Halters vorbei. Als der Halter sein Tier einfangen konnte, befand sich der Pfahl samt Strick immer noch am Halfter des Ponys, welches sich bei dem Vorfall schwere Verletzungen an der linken Bauchseite zuzog. Durch den Eigentümer wurde das Tier umgehend in eine Fachklinik verbracht, wo die Verletzungen versorgt wurden. Nach ersten Erkenntnissen scheinen die Kinder die Folgen ihres Handelns nicht nachvollzogen zu haben, teilten aber heute nach Bekanntwerden des Vorfalls dem Ponybesitzer und auch der Polizei in Weener mit, dass sie mit dem Unfall des Ponys in Verbindung stehen.

Emden - Diebstahl von Baumaschinen Emden - In der Zeit vom 03.06.2020, 17:00 Uhr bis zum 08.06.2020, 07:00 Uhr kam es an einem Baucontainer im Liekeweg zu einem Diebstahl einer Baumaschine. Unbekannter Täter brachen das am Container befindliche Vorhängeschloss auf und entnahmen dort einen Stampfer der Marke Wacker. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer -Versuchter Diebstahl aus Bäckerei Leer - In der Zeit vom 08.06.2020, 18:30 Uhr bis zum 09.06.2020, 06:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Bäckerei in der Brunnenstraße. Zu diesem Zweck entfernten der oder die Täter eine Fensterscheibe, gelangten so in den Geschäftsbereich und durchsuchten diesen nach möglichem Gut. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte kein Diebesgut erlangt werden. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

