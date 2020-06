Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Betrunken von Rad gestürzt; Von der Fahrbahn abgekommen; Rollerfahrerin gestürzt; Unfall bei Einsatzfahrt; Auffahrunfall; Einbruch in Schule

Reutlingen (ots)

Betrunkener stürzt von Fahrrad

Ein erheblich betrunkener Radfahrer ist am frühem Dienstagmorgen von seinem Fahrrad gestürzt und verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 25-Jährige war kurz nach fünf Uhr in der Straße Im Efeu unterwegs. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung stürzte der junge Mann zu Boden. Hierbei verletzte er sich und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Radfahrer war so stark betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (ms)

Reutlingen (RT): Fahrt endete im Straßengraben

Ein Totalschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag in Betzingen ereignet hat. Ein 19-Jähriger war gegen 21.45 Uhr mit einem Audi A3 auf dem Haldenäckerweg in Richtung Ohmenhausen unterwegs. Am Ende einer Linkskurve kam sein Fahrzeug vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet zunächst in den Straßengraben, überschlug sich und blieb letztendlich auf dem Dach liegen. Der 19-Jährige konnte sich anschließend selbstständig aus dem Wagen befreien. Er wurde leicht verletzt. Der Audi musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (rn)

Wannweil (RT): Gegen Gartenmauer geprallt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Montag, gegen 21 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 67-jähriger Mann mit einem BMW die Kirchentellinsfurter Straße ortseinwärts. Aufgrund eintretender körperlicher Beschwerden kam er nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Gartenmauer eines Anwohners. Der 67-jährige Fahrer wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein 5er BMW musste mit einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro abgeschleppt werden. Der Schaden am Grundstück des Anwohners beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Metzingen (RT): Motorroller-Lenkerin bei Unfall verletzt

Eine Motorroller-Lenkerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 18-Jährige war kurz nach 17 Uhr mit ihrem 1er BMW vom Stauferweg herkommend nach links in die Nürtinger Straße abgebogen. Hierbei übersah die Autofahrerin die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte, 40 Jahre alte Rollerfahrerin, die in stadtauswärtiger Richtung unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die Zweirad-Lenkerin zu Boden. Sie musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Unfall bei Einsatzfahrt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem sich auf einer Einsatzfahrt befindlichen Streifenwagen ist es am Montagabend in Esslingen gekommen. Der Mercedes-Benz Vito war um 18.45 Uhr unter Verwendung von Sondersignalen auf der Berliner Straße unterwegs und der Fahrer wollte bei Rot nach links in die Mettinger Straße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 27 Jahre alten Frau, die von der Augustinerstraße kommend geradeaus in Richtung Bahnhof unterwegs war. Das Fahrzeug der Frau prallte frontal gegen die rechte Seite des Streifenwagens. Der Opel war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro. (ms)

Kirchheim/ Teck (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Am Montagvormittag sind bei einem Auffahrunfall in der Alleenstraße nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Personen leicht verletzt worden. Kurz nach elf Uhr befuhr eine 43 Jahre alte Frau mit einem Ford Kuga die Alleenstraße in Richtung Jesinger Straße. An der dortigen Ampelkreuzung hielt sie aufgrund Rotlichts hinter einem Seat Leon eines 31-Jährigen an. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie anschließend auf das vor ihr stehende Fahrzeug auf. Dabei wurden ein zwölfjähriger Beifahrer der Unfallverursacherin sowie die 27-jährige Beifahrerin des Seat leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. (rn)

Bissingen/ Teck (ES): Kontrolle über Fahrzeug verloren

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der Lenker eines 5er BMW bei einem Verkehrsunfall, der sich am späten Montagabend auf der K 1250 ereignet hat. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 23-Jähriger die Kreisstraße von Ochsenwang herkommend in Richtung Bissingen. Dabei verlor er im Bereich einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort krachte er gegen eine Kurvenleittafel und einen Baum, ehe er in einer Böschung zum Stehen kam. Nachdem sein BMW anschließend zu brennen begonnen hatte, verständigte der leicht verletzte 23-Jährige, der das Wrack selbst verlassen hatte, die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Einsatzkräften zum Löschen des Fahrzeugbrandes an. Anschließend musste der BMW mit einem Sachschaden von etwa 6.000 Euro von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Die Höhe eines möglichen Flurschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die K 1250 musste für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. (rn)

Esslingen (ES): In Schulgebäude eingestiegen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen zwei unbekannte junge Männer, die in der Nacht zum Dienstag in eine Schule in der Traifelbergstraße eingestiegen sein sollen. Mehrere aufmerksame Zeugen hatten gegen 22 Uhr die zwei etwa 175 Zentimeter großen, schwarz gekleideten Personen in den hell erleuchteten Räumlichkeiten gesehen und anschließend die Polizei alarmiert. Zahlreiche Beamte und ein Polizeihubschrauber rückten daraufhin zur Schule aus. Bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes, bei der auch ein Polizeihund eingesetzt war, wurden keine Personen mehr festgestellt. Die Ermittlungen zum entstandenen Sachschaden und möglichem Diebesgut dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Esslingen, Telefon 0711/3990-0. (rn)

