POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 11.06.2020

Hesel - Sachbeschädigung Hesel - In der Zeit vom 04.06.2020, 20:00 Uhr bis zum 05.06.2020, 06:30 Uhr kam es im Bereich der Blumenstraße am dortigen Ostfrieslandwanderweg zu einer Sachbeschädigung. Eine dort aufgestellte gelbe Telefonzelle, die als Bücherei eingerichtet worden ist und von den Bürgern gerne und häufig genutzt wird, wurde umgeworfen und dabei beschädigt. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch an die Polizei in Hesel zu wenden. Gerne nehmen auch andere Polizeidienststellen Hinweise entgegen.

Leer - Amtsanmaßung Leer - In der Zeit vom 10.06.2020, 23:54 Uhr bis zum 11.06.2020, 00:35 Uhr wurde der Polizei in Leer mitgeteilt, dass sich an der Heisfelder Straße und im weiteren Stadtgebiet von Leer eine Amtsanmaßung in Verbindung mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt zutragen würde. Nach bisherigen Erkenntnissen bewegte sich ein 55-jähriger Mann aus Leer mit seinem Pkw durch den genannten Bereich und konsumierte während der Fahrt alkoholische Getränke. Im weiteren Verlauf stoppte der Fahrzeugführer mittels einer Handy-App andere Verkehrsteilnehmer und sprach diese auch an. Durch dieses Verhalten erweckte der Mann den Anschein einer zivilen Polizeistreife. Eine weitere, von diesem Verhalten betroffene, Verkehrsteilnehmerin konnte die weitere Fahrtroute beschreiben und gab den Hinweis auf eine mögliche Alkoholisierung des Mannes. Nach einer kurzen Absuche durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der verdächtige Fahrzeugführer im Bereich der Fabriciusstraße angetroffen und kontrolliert werden. Auf Ansprache zeigte sich der Mann verständig und kooperativ. Er gab sein Fehlverhalten gegenüber den Polizeibeamten vor Ort zu. Es erfolgte die Durchführung einer Blutprobe, sowie die Sicherstellung des Führerscheins des Mannes. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Verkehrsteilnehmer, die zu der genannten Zeit Kontakt mit dem Fahrzeug, bzw. der Person hatten und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Personen, die durch aktives Handeln vortäuschen Amtspersonen zu sein, sich strafbar machen.

Leer/Bingum - Verkehrsunfall nach Konsum von Betäubungsmitteln Leer/Bingum - Am 10.06.2020 um 09:50 Uhr kam es im Unnerweg an der Einmündung zur Bernhard-Duhm-Straße zu einem Verkehrsunfall. Der verursachende Fahrzeugführer hatte die Absicht mit seinem Pkw in die Bernhard-Duhm-Straße abzubiegen und kam dabei nach rechts von der Straße ab. In Folge prallte er mit dem Fahrzeug in einen Zaun. Die von einem Zeugen hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 19-jährige Fahrzeugführer aus Weener einen zeitlich und örtlich nicht orientierten Eindruck machte und Mühe hatte, den Ausführungen der Einsatzkräfte zu folgen. Eine anschließend durchgeführte Überprüfung erhärtete den Anfangsverdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und wurde abgeschleppt. Ein Strafverfahren gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurde eingeleitet, der Führerschein wurde sichergestellt.

