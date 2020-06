POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.06.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Fahrraddieb gestellt++Kennzeichendiebstahl++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss++Unfall im Begegnungsverkehr++

Leer - Fahrraddieb gestellt - Leer - Am 15.06.2020 um 19:40 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung an der Hauptstraße eine amtsbekannte Person auf, welche sich mit einem hochwertigen Fahrrad in Richtung Eichendorffstraße bewegte. Die Einsatzkräfte entschlossen sich zur Kontrolle bei der Person und erfragten im Rahmen der Überprüfung die Herkunft des neuwertigen Fahrrades. Im weiteren Verlauf machte der Betroffene zweifelhafte Angaben, so dass die eingesetzten Beamten sich entschlossen, das Fahrrad zwecks einer eingehenden Überprüfung vorläufig einzubehalten. Wenige Minuten nach der Maßnahme meldete sich ein Herr, welcher im Nahbereich des Antreffungsortes wohnhaft ist, auf der hiesigen Dienststelle, um eine Anzeige wegen Fahrraddiebstahls zu erstatten. Ein Abgleich zwischen der erstatteten Anzeige und dem sichergestellten Fahrrad ergab, dass das Fahrrad dem Anzeigeerstatter zugehörig war. So konnte im Rahmen der eigentlichen Anzeigeaufnahme dem rechtmäßigen Fahrradhalter sein Eigentum wieder ausgehändigt werden. Der Fahrraddieb muß sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Weener - Kennzeichendiebstahl - Weener - In der Zeit vom 13.06.2020, 20:30 Uhr bis zum 14:04.2020, 00:30 Uhr kam es in der Parkstraße in Weener zu insgesamt zwei Diebstählen von Zulassungskennzeichen. Unbekannte Täter entwendeten von zwei verschiedenen Pkw, die nebeneinander auf einer Hauszufahrt geparkt waren, die jeweils hinteren Kennzeichenschilder. Zeugen, die zur Tatzeit meldenswerte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, diese an die Polizei in Weener mitzuteilen.

Rhauderfehn - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Rhauderfehn - Am 15.06.2020 um 08:37 Uhr kam es auf der Backemoorer Straße in Fahrtrichtung Collinghorst zu einem Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten Person in einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrzeugführer auf der genannten Strecke im Rahmen einer Rechtskurve zuerst nach links von der Fahrbahn ab. Dort geriet er auf den Grünstreifen und überfuhr einen Leitpfosten. Im Anschluss brachte der Verursacher das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn, wobei er zu weit nach rechts lenkte und zweimal gegen einen dortigen Bordstein prallte. Nach diesem Anprall scherte das Fahrzeug wieder zurück auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer Grabenbegrenzung aus Beton. Aufgrund dieses Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb auf einem angrenzenden Grundstück auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und verließ dann zu Fuß die Unfallstelle. Zeugen verständigten die Polizei in Rhauderfehn, welche umgehend den Unfallort aufsuchten. Nach kurzen Ermittlungen und Angaben von Zeugen konnte der verantwortliche 31-jährige aus Rhauderfehn ermittelt und aufgefunden werden. Da es deutliche Hinweise auf eine alkoholische Beeinflussung gab, wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung des Blutalkoholwertes getroffen. Ebenso wurde der Führerschein des Unfallverursachers, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, sichergestellt. Der genutzte Pkw, an welchem Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

Leer - Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr Leer - Am 16.06.2020 um 07:25 Uhr kam es an der Straße Am Bingumer Deich zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrradfahrerinnen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 48- jährige Frau aus Westoverledingen den rechtsseitig verlaufenden Radweg am Bingumer Deich in Fahrtrichtung Jemgum. Im Bereich des Ortseinganges Bingum begegnete ihr eine 42-jährige Radfahrerin aus Bunde, welche mit ihrem Fahrrad den Radweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nutzte. Bei dem Versuch der beiden Verkehrsteilnehmerinnen, sich auf dem Fahrradweg auszuweichen, kam die Frau aus Westoverledingen zu Fall und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Die Verletzte wurde per Hubschrauber in eine Spezialklinik verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

