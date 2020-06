Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 15.06.2020

PI Leer/Emden (ots)

Leer - Vorläufige Festnahmen nach versuchtem Einbruch

Leer - Am letzten Mittwoch, den 10.06.2020 gegen 01:30 Uhr, kam es in Leer zur vorläufigen Festnahme von drei männlichen Personen nach einem versuchten Einbruch in der Bethelstraße. Die Personen stehen im Tatverdacht, zusammen mit einer weiteren männlichen Person, einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bethelstraße geplant und ausgeführt zu haben. Vorherige Ermittlungen hatten ergeben, dass drei der Männer in der Nacht von letzten Dienstag auf den Mittwoch beabsichtigen, in das betroffene Haus einzudringen. Die drei Männer, im Alter zwischen 20 und 21 Jahren aus Essen, konnten schließlich beim Versuch in das Haus zu gelangen durch Spezialeinsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die Hauseigentümer wurden zuvor benachrichtigt und waren zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend. Gegen die Festgenommenen sowie einem 37-Jährigen aus Papenburg wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Emden - Diebstahl aus Kellerräumen

Emden - In der Zeit von 13.06.2020, 21:00 Uhr bis zum 14.06.2020, 10:00 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in der Schwabenstraße zu Diebstählen aus insgesamt drei Kellerabteilen. Der oder die unbekannten Täter brachen die Vorhängeschlösser an den Abteilen auf und entwendeten diverse Gegenstände des persönlichen Gebrauchs, Lebensmittel, Werkzeug und drei Fahrräder. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Emden - Fensterscheibe eingeschlagen

Emden - In der Zeit vom 13.06.2020, 21:00 Uhr bis zum 14.06.2020, 10:00 Uhr kam es an einem Restaurationsbetrieb in der Faldernstraße zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Unbekannte Täter hatten die Absicht, sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Aus diesem Anlass wurde an einer rückwärtig gelegenen Zugangstür eine Metallstange, die zu einem Fenstergitter gehört, entfernt und die Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde kein Diebesgut erlangt. Die Polizei hat vor Ort eine Spurensuche durchgeführt und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Faldernstraße gemacht haben, werden gebeten, diese an die Polizei in Emden zu melden.

Rhauderfehn/ Collinghorst - Diebstahl eines Grabkreuzes

Rhauderfehn/ Collinghorst - Bereits in der Zeit vom 31.05.2020, 17:00 Uhr bis zum 01.06.2020, 20:30 Uhr kam es auf einem Friedhof an der Hauptstraße zu dem Diebstahl eines hölzernen Grabkreuzes mit Inschrift. Das Kreuz war erst am 31.05.2020 auf einem Grab im neuen Friedhofsteil aufgestellt worden. Friedhofsbesucher, die zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rhauderfehn in Verbindung setzen.

Hesel - Sachbeschädigung

Hesel - In der Zeit vom 05.06.2020, 18:00 Uhr bis zum 06.06.2020, 08:00 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes an einem Outdoor-Geschäft an der Oldenburger Straße zu der Sachbeschädigung an einem Dekorationsartikel (roter Hund), welcher zu Werbezwecken aufgestellt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

