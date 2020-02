Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch: Pkw fängt Feuer - Schnelles Handeln verhindert Übergreifen der Flammen

Freiburg (ots)

Umkirch - Am Donnerstagmorgen, den 06.02.2020 geriet ein Auto in der Straße "Mühlematten" in Brand. Vermutlich kam es gegen 9:45 Uhr aufgrund eines Kurzschlusses während des Startvorgangs zu einem Feuer im Motorraum. Ein zufällig vorbeifahrender Polizeibeamter der Bereitschaftspolizei Umkirch organisierte umgehend einen Feuerlöscher aus der Nachbarschaft. Damit konnte er den Vollbrand des Fahrzeuges sowie ein Übergreifen der Flammen verhindern. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell