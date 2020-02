Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.02.20, zwischen 10.45 und 11.10 Uhr, wurde ein geparkter Opel Corsa im Weiherweg durch einen unbekannten Autofahrer am linken Spiegel sowie an der linken vorderen Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall, ohne sich um den rund 2000 Euro verursachten Sachschaden zu kümmern. Das Polizeirevier Lörrach bittet Zeugen unter Tel. 07621 176-0 um Hinweise.

