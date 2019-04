Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall bei Probefahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Bei einer Probefahrt am Donnerstag, den 25.04.2019, stürzte eine Kradfahrerin auf der Straße Am Stadtholz. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Um 15:45 Uhr befuhr eine 22-Jährige aus Oerlinghausen mit einer Harley-Davidson die Straße Am Lenkwerk. Sie hielt an der Einmündung der Straße Am Stadtholz an, um anschließend nach rechts abzubiegen. Als sie abbog, stellte sich das Lenkrad des Motorrades quer und sie stürzte über den Lenker auf die Fahrbahn.

Ein Rettungswagen brachte die leicht verletzten 22-Jährige in ein Krankenhaus. Das leicht beschädigte Krad übernahmen die Eigentümer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1800 Euro.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

