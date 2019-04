Polizei Bielefeld

POL-BI: Nächtlicher Unfall fordert 5 Verletzte

Bielefeld (ots)

Bu. Ein Verkehrsunfall auf der Kreuzung Eckendorfer Str. / Rabenhof / Vogteistraße forderte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um 23.54 h, fünf verletzte Personen. Ein 19-jähriger Bielefelder befuhr mit seinem Mitsubishi den Rabenhof in Richtung Heepen. Nach seinen Angaben näherte er sich der Ampel und fuhr in die Kreuzung ein, als diese auf Grün wechselte. Zeitgleich befuhr eine 36-jährige Golffahrerin aus Lippe die Eckendorfer Straße stadtauswärts. Ihrer Wahrnehmung nach zeigte die Ampel gelbes Blinklicht für die für sie übergeordnete Fahrbahn. Daher fuhr sie auch ungebremst in den Kreuzungsbereich, wo sie mit dem anderen Pkw kollidierte und im weiteren Verlauf gegen einen Ampelmast schleuerte. Aufgrund der beschädigten Ampel ließ sich die Unfallzeit exakt bestimmen. Vom Auslesen des Protokolls der Ampelschaltung erwartet die Polizei weitere Erkenntnisse. Die beiden Fahrer der Pkw, wie auch die 3 Mitfahrer im Mitsubishi, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen unter der Telefonnummer 0521-5450.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell