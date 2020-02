Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Mann bei Verkehrsunfall auf Supermarktparkplatz tödlich verletzt

Freiburg (ots)

LKR Emmendingen

- Vörstetten

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen ist es am 06.02.2020 gegen 16.20 Uhr in Vörstetten. Nach derzeitigem Kenntnisstand übersah ein 31-jähriger Lkw-Fahrer beim Rückwärtsrangieren auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Breisacher Straße einen Fußgänger und erfasste diesen. Der 84-jährige Mann wurde dabei tödlich verletzt. Die Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Stand: 19:15 Uhr

FLZ/oec/as

