Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Mann von hinten umgestoßen und Geld entwendet - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.02.20, gegen 06.40 Uhr, soll ein 21-jähriger Mann in der Breslauer- / Königsberger Straße unvermittelt von hinten umgestoßen worden sein. Auf dem Boden liegend erkannte er dann zwei Männer. Diese forderten Bargeld von ihm. Daraufhin übergab er seinen Geldbeutel einem der Täter, welcher Bargeld daraus entnahm. Anschließend flüchteten die zwei Männer fußläufig in Richtung der Sportplätze. Der 21-jährige Mann, der sich nach dem Vorfall zunächst zur Arbeitsstelle begab, wurde leicht verletzt. Ebenso wurde seine Jacke beschädigt. Einer der Täter wurde als südländisch aussehend beschrieben. Er soll etwa 180 cm groß, 25-30 Jahre alt und schlank gewesen sein und einen schwarzen Vollbart sowie eine tiefe Stimme gehabt haben. Des Weiteren soll er eine Kapuzenjacke und dunkle Hose getragen haben. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, bittet Zeugen um Hinweise.

