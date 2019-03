Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Werkstatt

Werdohl (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch am Rutenpaul in eine Werkstatt eingebrochen. Sie rissen einen Rollladen heraus, hebelten Fenster auf und gelangten so in die Werkstatt, wo sie diverse Werkzeuge und Maschinen wie Staubsauer, Akkuschrauber und Stichsägen entwendeten. Auch aus zwei Fahrzeugen fehlt Werkzeug. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02392/9399-0.

