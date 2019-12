Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Auto aufgebrochen - Handy gestohlen - Zwei Männer festgenommen

Krefeld (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (8. Dezember 2019) hat die Polizei zwei Männer festgenommen, die zuvor die Scheibe eines Autos eingeschlagen und ein Mobiltelefon entwendet hatten.

Gegen 21:50 Uhr schlugen zwei Männer (33 und 36 Jahre) auf dem Ostwall die Scheibe eines Mercedes ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten ein Mobiltelefon. Sie flüchteten zunächst unerkannt.

Die Polizei fahndete in der näheren Umgebung. Die auffällige Handyhülle mit einem braunen Band des Opfers lag in der Nähe des Tatorts auf einem Grünstreifen, so dass die Spur der Diebe zum Theaterplatz führte. Deshalb umstellten Polizeibeamte mit mehreren Streifenwagen den gesamten Platz. Dort kontrollierten sie alle Personen. Mehrere Anwesende versuchten sich der Kontrolle zu entziehen, darunter auch die beiden einschlägig bekannten Täter. Der 36-jährige Russe hatte das entwendete Mobiltelefon in seiner Jacke versteckt, der 33-jährige Deutsche einen losen Hammerkopf, mit dem er die Scheibe des Autos vermutlich zuvor eingeschlagen hatte.

Beide Täter wurden vorläufig festgenommen und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wurden beide Männer zwischenzeitlich wieder entlassen. (910)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell