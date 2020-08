Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Verkehrsunfall mit Radfahrer geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Detmolder mit seinem Opel Corsa die Wittekindstraße in Richtung Elisabethstraße und bog dann nach rechts in die Straße "Am Gelskamp" ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines 11-jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule parallel zu dem Opel auf dem rechtsseitig gelegenen Radweg fuhr. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, machte der Junge eine Vollbremsung mit seinem Rad und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich leichte Kopf- und Beinverletzungen zu. Der Fahrer des Opel Corsa entfernte sich von der Unfallörtlichkeit in Richtung Klingenbergstraße, ohne sich um den Jungen zu kümmern oder seinen sonstigen Pflichten als Fahrzeugführer nach der Beteiligung an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich jedoch das Kennzeichen des Opels, so dass die anschließenden Ermittlungen zügig zur Ermittlung des Fahrzeugführers führten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

