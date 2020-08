Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Einbruchsversuch in Wohnung

Lippe (ots)

(LW) In der Nacht von Donnerstag zu Freitag versuchten unbekannte Täter, in ein Mehrfamilienhaus an der Hagenstraße einzubrechen. Sie hebelten an einer Terrassentür, die aber dem Versuch standhielt. Ohne ins Haus gelangt zu sein flüchteten die Täter vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

