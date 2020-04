Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mehrere Brände zwischen Burg Landeck und Pfalzklinikum

Klingenmünster (ots)

Nachdem es bereits in der Nacht zum 01.04.2020 unterhalb der Burg Landeck zu einem Brand von mehreren zusammenliegenden Holzstapeln kam, konnten am gestrigen Samstag, den 04.04.2020 erneut mehrere kleinere Brände in der Gemarkung Klingenmünster zwischen der Burg Landeck und dem Pfalzklinikum festgestellt werden. So hat gegen 14:55 Uhr das Laub auf dem Boden eines kleinen Waldstückes gebrannt und gegen 19:55 Uhr kam es zu 4 kleineren Bränden von Laubhaufen. Ein schnelles Löschen durch die Feuerwehr konnte größere Schäden verhindern. Eine Selbstentzündung dürfte auszuschließen sein und somit bittet die Polizei Bad Bergzabern um sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06343/9334-0 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de

