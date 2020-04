Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Abstellplatz von Pkw vergessen

Landau (ots)

Am Morgen des 02.04.2020 wurde bei der PI Landau durch eine Landauer Mitbürgerin mitgeteilt, dass offensichtlich ihr Pkw gestohlen worden sei. Dieser sei nicht mehr an seinem angestammten Platz in der Tiefgarage vorzufinden. Da niemand aus der Verwandtschaft den Pkw nutzte, ging die Frau davon aus, dass der Pkw gestohlen sei. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingeleitet. Gegen Abend meldete sich die Fahrzeughalterin erneut und teilte nun mit, dass sie den Pkw am Weißquartierplatz abgestellt und dies wohl vergessen hatte. Der Pkw sei unbeschädigt, habe aber einige Strafzettel erhalten, da kein gütiges Parkticket vorhanden war. Die Fahndung wurde eingestellt.

