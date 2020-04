Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Eigentümer gesucht!

Maikammer (ots)

Am Morgen des 03.04.2020 wird hiesiger Dienststelle ein hochwertiges Mountainbike der Marke Bulls, Farbe: schwarz/weiß, vor der VR Bank in Maikammer gemeldet. Als die Streife der PI Edenkoben das Fahrrad vor Ort überprüfte, konnte festgestellt werden, dass dieses unverschlossen abgestellt wurde. Das Fahrrad wurde durch die Beamten sichergestellt.

Der Eigentümer bzw. Zeugen werden gebeten sich mit der PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

