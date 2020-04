Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 31.03.2020 11:30 Uhr Hund fällt Frau an

Landau (ots)

Eine 71-jährige Frau war mit ihrem Hund auf dem Fußweg zwischen der Annweilerstraße und dem Kanalweg spazieren. Kurz vor ihrer Wohnung in der Annweilerstraße kamen ihr zwei junge Frauen mit einem Kinderwagen und einem Hund entgegen. Der große braune Hund lief auf die 71-jährige zu und riss eine der Frauen an der Leine mit, da sie diesen nicht halten konnte. Der Hund sprang die 71-jährige an, die zuvor noch ihren Hund auf den Arm genommen hatte, wodurch sie zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ihre Bekleidung wurde hierbei auch noch beschädigt. Die jungen Frauen kamen der Dame zu Hilfe und gaben an, dass sie aus Offenbach sind. Sie wollten der Frau ihre Personalien zukommen lassen, was bis heute nicht der Fall war.

Die beiden Frauen, bzw. weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell