Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Bahnverkehr beeinträchtig

Rülzheim (ots)

Wegen der Missachtung des Rotlichtes am Bahnübergang durch einen LKW - Fahrer kam es zu einer kurzfristigen Störung des Bahnverkehrs am Donnerstagmorgen zwischen 8.15 und 9.30 Uhr in Rülzheim. Die Schranke hatte sich im Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem LKW - Führerhaus und dem Auflieger gesenkt. Glücklicherweise nahte kein Zug und es trat kein Schaden ein. Der Rotlichtverstoß blieb somit folgenlos. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 350 EUR sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Mitarbeiter der Deutschen Bahn kamen vor Ort und konnten die Schranke lösen. Die Polizeibeamten führten entsprechende Verkehrsmaßnahmen durch.

